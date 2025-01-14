В Австралии нашли новый подвид самого опасного паука в мире

Группа ученых из Австралийского музея, а также Университета Флиндерса и Университета Лейбница открыла новый подвид смертельно опасного паука, который считается самым опасным паукообразным в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC.

© Australian Reptile Park

Отмечается, что новый подвид был обнаружен на восточном побережье Австралии. Найденный паук относится к семейству Atracidae, который считается самым опасным видом пауков в мире. Во время изучения сиднейского воронкообразного паука ученые обнаружили, что на самом деле этот вид состоит из трех подвидов — один из них получил название Atrax christenseni, в честь сотрудника Австралийского парка рептилий Кейна Кристенсена, который первым обнаружил новый подвид.

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