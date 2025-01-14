В Роскомнадзоре, комментируя масштабный сбой в работе Рунета, заявили, что не знают причин произошедшего. Об этом Mash сообщили в пресс-службе РКН.

В Роскомнадзоре отметили, что сбои фиксируются у всех операторов.

«Причину сбоя устанавливают», — добавили там.

В работе Рунета произошел масштабный сбой

По данным РБК, больше всего жалоб поступает из Москвы и Подмосковья. В основном пользователи указывают на сбои в работе мобильных приложений и интернета у мобильных операторов. В частности, не работают сайты Google, Liveinternet, Википедии, РЖД, порталы мониторинга проблем связи Сбой.рф и Downdetector и другие.