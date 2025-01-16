В работе TikTok в России произошел сбой

В России произошел сбой в работе сервиса коротких видео TikTok. Об этом сообщает портал «Сбой.рф».

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Согласно имеющимся данным, поступило 5109 жалоб на работу приложения. Больше всего недовольны работой TikTok были жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области.

15 января сообщалось, что в 21 регионе Российской Федерации снизилась скорость интернета из-за повреждения кабеля в Татарстане.

14 января в русскоязычном сегменте интернета (Рунете) произошел масштабный сбой. В России перестал работать целый ряд сайтов и мобильных приложений.

В тот же день у части российских пользователей перестала загружаться поисковая система Google.

11 января сбой произошел в работе TikTok на территории России.

Ранее суд оштрафовал TikTok на 4 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора.