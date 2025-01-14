Даже недорогие смартфоны Galaxy 2025 года получат 6 лет обновлений Android

Samsung в 2025 году продолжит укреплять репутацию производителя с долгосрочной поддержкой своих устройств.

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По информации из источников, недорогие смартфоны Galaxy, выпущенные в этом году, будут получать обновления программного обеспечения на протяжении 6 лет. Это касается как основных версий Android, так и обновлений безопасности.

Новая политика Samsung началась еще в 2024 году, когда флагманы компании получили обещание 7 обновлений Android и столько же лет поддержки безопасности.

В октябре того же года Samsung выпустила Galaxy A16 — бюджетный смартфон стоимостью менее $250, который получил аналогичную 6-летнюю гарантию обновлений.

В 2025 году, как ожидается, эта стратегия распространится на новые модели средней и бюджетной категорий, такие как Galaxy A56.

Хотя официального подтверждения от Samsung пока не было, предыдущий опыт компании с обновлениями указывает на продолжение данной тенденции.