Советник Байдена назвал самый серьезный геополитический вызов современности

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал самый серьезный, по его мнению, геополитический вызов современности. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Салливана, таким вызовом является искусственный интеллект (ИИ). Как считает советник, дальнейшее развитие этой технологии может стать главным вызовом в сфере геополитики для США. При этом Салливан подчеркнул что считает угрозу от ИИ даже более весомой, чем риск конфликта с Китаем или Россией.

«Я считаю, что самое важное — это скорость, масштабы развития искусственного интеллекта. Это может полностью изменить ситуацию. <...> Может сложиться, что искусственный интеллект поможет нашей стране, а может он, наоборот, будет работать против нас», — рассказал он.

При этом Салливан также добавил, что следующей администрации США необходимо осознавать важность технологии ИИ.

Ранее Салливан заявил, что США смогли сохранить стабильность в отношениях с Китаем.