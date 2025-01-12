Байкал лишился льда из-за теплой зимы

Из-за аномально теплой зимы лед на Байкале не встал даже в середине января. В 2025 году устойчивый ледяной покров на озере, вероятнее всего, не образуется, сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС.

Байкальские спасатели отмечают, что на озере сохраняется сложная обстановка, лед не встал, он наблюдается только промежутками.

«По бухтам и заливам забереги, но и там ледовый покров неусточивый. На севере лёд наблюдается на удалении 5-7 км, середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода», — сказано в сообщении отряда.

Со стороны Ольхона лёд перемежается с водой. На юге «становление льда не предвидится».

В МЧС предупреждают, что выход и выезд на лед в водоемах Прибайкалья крайне опасны. Вчера в дельте реки Селенга (Республика Бурятия) под лёд ушел автомобиль. Спасатели доставили на берег двоих мужчин, медпомощь им не потребовалась.