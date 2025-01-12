Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» передал новые снимки пожаров, охвативших Лос-Анджелес. Об этом сообщает «Роскосмос».

В воскресенье «Роскосмос» опубликовал в Telegram-канале спутниковый снимок округа Лос-Анджелес. На фото видны клубы дыма, окутавшие город и окрестности.

«Роскосмос продолжает следить за пожарами, охватившими районы округа Лос-Анджелес», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что съемка велась с российского спутника «Ресурс-П».

Ранее сообщалось, что пожары добрались до элитных районов Лос-Анджелеса. Полиция подозревает, что в оставленный дом вице-президента США пробрались мародеры. Также огнем уничтожены восемь особняков, принадлежащих генералам ВСУ.