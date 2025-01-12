Министр Франции предостерег от сотрудничества со SpaceX

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню предостерег от сотрудничества с американской компанией Space X в ущерб европейской космической программе Ariane.

"Некоторые европейские государства могу поддаться соблазну сотрудничества со Space X в ущерб нашей программе Ariane, а значит нашей стратегической автономии и нашей промышленности", - сказал Лекорню в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche.

Вместе с тем он добавил, что на Майотте, подвергшейся удару урагана в середине декабря, для координации усилий спасателей были развернуты терминалы спутниковой системы Starlink.

"В условиях чрезвычайной ситуации надо быть прагматичным, тем более, что нам пришлось использовать технологии, которыми мы пока не располагаем", - отметил Лекорню.

"Последние десятилетия мы работали недостаточно эффективно в этой сфере. Когда Илон Маск начинал программу с многоразовыми космическими ракетами, многие утверждали, что это невозможно, и мы оказались заложниками устаревших подходов, - признал министр. - У нас были и промышленные, и финансовые возможности, но мы их упустили из-за нежелания принимать риски или простого высокомерия. Настало время проснуться".

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей тяжелого класса семейства Ariane. В ближайшие годы они заменят тяжелые ракеты Ariane 5, которые запускались с космодрома Куру с 1996 по 2023 год. Новая ракета будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 тонн, и Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 тонны груза. В первый раз ракета была запущена в комплектации с двумя ускорителями.

Изначально планировалось, что второй по порядку и первый коммерческий запуск будет осуществлен до конца 2024 года, однако, в соответствии с последним заявлением компании - оператора космических запусков Arianespace, сроки были перенесены. В августе 2024 года глава Arianespace Стефан Исраэль заявлял о планах осуществить шесть запусков Ariane 6 в 2025 году. В будущем европейцы рассчитывают выйти на показатель 9-10 запусков в год.