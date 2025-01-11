В Центре подготовки космонавтов рассказали о тестировании робота-теледроида

Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов рассказал «Известиям» о тестировании робота теледроида.

Он уточнил, что данный антропоморфный робот предназначен для работы в космических условиях и способен выполнять свои функции как автоматически, так и посредством телеуправления, повторяя движения оператора, который отслеживает все визуальные и звуковые данные из рабочей зоны дроида. По его словам, подобные аппараты будут использоваться на Российской орбитальной станции (РОС), Международной космической станции (МКС), а также на лунной базе.

Ранее стало известно, что длительность полета пилотируемых кораблей «Союз МС» будет увеличена до семи-девяти месяцев. В «Роскосмосе» добавили, что в 2025 году ожидается подписание третьего дополнения к соглашению между российской госкорпорацией и НАСА по перекрестным полетам на МКС.