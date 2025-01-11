Сбой произошел в работе TikTok на территории России

У части российских пользователей сервиса коротких видео TikTok произошел сбой доступа к сервису. Об этом сообщает ТАСС.

Россияне жалуются на то, что не загружается основная лента рекомендованных к просмотру видеороликов и фотографий.

По данным на 1:20 по мск, сервис Downdetector насчитал около 2,7 тысяч жалоб пользователей на работу TikTok в РФ, сервис «Сбой.рф» — 2,2 тысячи.

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TikTok работает в России в ограниченном режиме с 6 марта 2022 года. Соцсеть запретила российским пользователям загружать новые видеоклипы и вести прямые трансляции из-за закона о фейках о Вооруженных силах РФ. Также пользователям с тех пор недоступны для просмотра видеоролики из других стран.

До этого сообщалось, что среднестатистический пользователь TikTok становится «зависимым» от приложения всего через 35 минут использования. Эти данные приводятся в судебных документах по иску штата Кентукки, который обвиняет TikTok в том, что видеоприложение предназначено для вызывания привыкания у детей и вреда их психическому здоровью.

Ранее суд оштрафовал TikTok на 4 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора.