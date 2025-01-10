Спутники увидели «призрачный» остров в Каспийском море

Спутники NASA запечатлели в прибрежной зоне Каспийского моря «призрачный» остров, расположенный примерно в 25 километрах от восточного побережья Азербайджана. Об этом пишет Naked Science.

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Наблюдение за этой зоной велось Landsat 8 и 9 с ноября 2022 по декабрь 2024 года. На фото, которые сделали аппараты, видно как в море появляется и исчезает остров.

Он носил название Чигил-дениз и появился после извержения грязевого вулкана Кумани в начале 2023 года, однако уже через год был практически полностью размыт водой, отмечает издание.

Это не первый случай появления острова в этом районе в результате извержения Кумани. Так, в первый раз такой остров появился в 1861 году. Он был шириной всего 87 метров и высотой 3,5 метра над водой и исчез к началу 1862 года. Самое сильное же извержение случилось в 1950 году: тогда сформировался остров шириной 700 метров и высотой шесть метров.

Ранее на архипелаге Земля Франца-Иосифа исчез остров Месяцева, площадь которого, по данным на 2015 год, составляла около 53 га. Ученые предположили, что остров мог растаять в результате глобального потепления.