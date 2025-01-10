Ученые предсказали полное вымирание всего живого на Земле

Ученые под руководством Р. Дж. Грэма из Чикагского университета пришли к выводу, что яркость Солнца стремительно растет. Так, с момента формирования Земли яркость звезды уже возросла на 30%.

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Это результат старения Солнца, считают исследователи.

Изучив статистику существования и гибели других похожих звезд, ученые провели математические расчеты и пришли к выводу, что Землю может накрыть «влажный парниковый эффект». В результате планета начнет нагреваться быстрее, что скажется на всем живом.

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Примерно через миллиард лет это приведет к тому, что все живое на Земле, в том числе растения, животные и люди, вымрет.