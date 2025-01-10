Российский космонавт с борта МКС сделал фото пожаров в Лос-Анджелесе

Российский космонавт Александр Горбунов с борта Международной космической станции (МКС) сделал несколько снимков пожаров, охвативших Южную Калифорнию. Фотографии опубликованы в телеграм-канале "Роскосмоса".

© Телеграм-канал «Госкорпорация «Роскосмос»

По информации метеорологов, слова которых привели в госкорпорации, причиной распространения огня стали сильные ветра и сухая погода.

Пожары начались в Калифорнии 7 января. В Лос-Анджелесе огонь, площадь распространения которого превысила 14 тысяч гектаров, уничтожил свыше 10 тысяч строений. Кроме того, почти 370 тысяч человек остались без электричества. В связи с этим власти объявили в штате режим масштабного бедствия.

Но фоне возгораний закрыты школы, колледжи и офисы. Запах гари чувствуется в Беверли-Хиллз, над всем городом висит густой дым, а сильный ветер разносит по окрестностям пепел.

На данный момент судмедэксперты подтвердили гибель 10 человек. При этом установление личностей погибших может занять несколько недель.

В Лос-Анджелесе начались задержания из-за крупных пожаров

Полиция, в свою очередь, уже задержала подозреваемого в поджоге, который спровоцировал пожар "Кеннет" на западе агломерации Лос-Анджелеса. Причем правоохранителям помогли местные жители. В случае признания задержанного виновным наказание может дойти вплоть до пожизненного заключения.