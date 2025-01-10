В России начались продажи нового складного смартфона Huawei

В России стартовали продажи складного смартфона HUAWEI Mate X6 и беспроводных наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4. Новинки будут доступны для предзаказа с 10 по 23 января. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

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HUAWEI Mate X6 (512 ГБ + 12 ГБ ОЗУ) предлагается в трех цветах корпуса: красный, черный и туманно-серый. Цена смартфона составляет 190 000 рублей. Покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок смарт-часы HUAWEI WATCH GT 5 и 6 месяцев гарантии на замену экрана.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 представлены в черном, белом и зеленом цветах. Стоимость наушников в период предзаказа – 15 990 рублей, в подарок покупатели получают фитнес-браслет HUAWEI Band 9.

«Складные смартфоны набирают популярность, и мы уверены, что HUAWEI Mate X6 займет лидирующие позиции на рынке», — прокомментировал Алексей Помозов, коммерческий директор розничной сети МТС.

Он отметил высокий интерес покупателей к новинкам уже на этапе предзаказа.

HUAWEI Mate X6 оснащен двумя OLED-экранами: 6,45-дюймовым внешним (2440×1080 пикселей) с защитой Kunlun Glass второго поколения и 7,93-дюймовым внутренним (2440×2240 пикселей) с каркасом из углеродного волокна. Технологии HUAWEI X-TrueTM, адаптивная частота обновления и поддержка HDR обеспечивают плавное и комфортное использование.

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HUAWEI FreeBuds Pro 4 – первые наушники Huawei с поддержкой технологии HUAWEI SOUND, обеспечивающей передачу звука без потерь со скоростью 2,3 Мбит/с. Магнитная система Хальбаха и цифровое преобразование гарантируют широкий частотный диапазон (48 кГц – 14 Гц).