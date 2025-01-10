В Сибири обнаружили опасный гриб

Российские ученые впервые обнаружили в Сибири опасный патогенный гриб хвойных пород — Diplodia sapinea P. Karst. Этот вид вызывает некроз сосны обыкновенной. Ранее он встречался только в регионах с мягким климатом. Однако исследования показали, что сибирские штаммы гриба устойчивы к холоду и имеют высокую фитопатогенность. Это представляет серьезную угрозу для местных деревьев. Результаты исследования опубликованы в Сибирском экологическом журнале, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.

© Пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН

Изменение климата может оказать серьезное влияние на развитие болезней растений и повысить их вредоносность. Это связано с тем, что глобальное потепление влияет на температуру, влажность и доступность питательных веществ. В результате патогенные микроорганизмы, вызывающие болезни растений, могут быстрее распространяться и адаптироваться к новым условиям, что увеличивает их вредоносность. Особую опасность представляют завезенные патогены, которые могут скрытно распространяться и не причинять вреда хозяину до тех пор, пока не возникнут благоприятные условия для массовых вспышек заболеваний. Отсутствие видимых симптомов затрудняет своевременное обнаружение новых патогенов и принятие мер по ограничению их распространения.

Коллектив красноярских ученых сообщил о первом обнаружении на территории Сибири опасного патогенного гриба хвойных пород — Diplodia sapinea P. Karst. Гриб был найден на соснах разного возраста в парковой зоне Красноярска. Из древесины зараженных деревьев было выделено три штамма. Молекулярно-генетические исследования подтвердили их принадлежность к виду Diplodia sapinea. Этот вид является опасным патогеном хвойных деревьев, вызывающим некроз и последующую гибель. Специалисты отмечают, что раньше гриб D. sapinea вызывал вспышки только в мягком климате, например в Южной Африке и Новой Зеландии. Однако последнее десятилетие рост числа вспышек также наблюдался в Европе.

Исследователи изучили характеристики и фитопатогенные свойства гриба: его способность вызывать некрозы на побегах сосны обыкновенной и яблоках сорта «Гренни Смит». Поражение оценивали через 10 суток после начала эксперимента. Все три сибирских штамма D.sapinea оказались очень опасными для растений. Они быстро распространяются и взывают обширные некротические поражения коры, тканей дерева и мякоти плодов. Кроме того, эти грибы обладают высокой активностью ферментов — пероксидазы и протеазы, которые помогают им окислять органические соединения в древесине и расщеплять белки. Высокая активность этих ферментов обеспечивает питание и развитие грибов, а также способствует их распространению и негативному воздействию на растения.

Сибирские штаммы также показали высокую устойчивость к холоду. Исследователи провели серию экспериментов по замораживанию мицелия в диапазоне температур от –8°С до –31°С с последующей оценкой его жизнеспособности. В конце эксперимента штаммы по-прежнему быстро активировались на питательной среде. Тогда ученые провели три цикла замораживания вместо одного, однако выживаемость гриба оставалась высокой. Ученые отмечают, что наличие длительной бессимптомной фазы, высоких адаптивных способностей и фитопатогенности у вида, впервые обнаруженного в Средней Сибири, представляет серьезную угрозу для местных видов.