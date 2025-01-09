Ученые предрекли США девятибалльное землетрясение и 30-метровое цунами

Американские ученые призвали власти США как можно быстрее обратить внимание на тревожные прогнозы относительно сейсмологической обстановки. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые предрекли США девятибалльное землетрясение и 30-метровое цунами
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Новое исследование, проведенное специалистами из Колумбийского университета, показало, что побережью Соединенных Штатов угрожает потенциально разрушительное цунами и мощное землетрясение до 9 баллов.

Помимо этого, ученые обнаружили четыре опасные зоны разломов, расположенные вдоль побережья — от южной Канады до северной Калифорнии. Разломы представляют собой реальный риск возникновения сильнейших землетрясений, что, в свою очередь, может привести к образованию цунами.

Ранее сообщалось, что разрушительные лесные пожары в американской Калифорнии лишили жилья Пэрис Хилтон, Бена Аффлека и нескольких других звезд Голливуда. Природные пожары в США начались во вторник, 7 января. В округе Лос-Анджелес зафиксировано три пожара: очаги возгораний располагаются в пригороде Пасадены, сельской части долины Сан-Фернандо и прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, который за пару дней выгорел полностью.

Также стало известно, что американский банк JPMorgan Chase оценил ущерб от пожаров в Калифорнии почти в 50 миллиардов долларов. Проживающий в штате Калифорния россиянин Егор Ушков заявил, что из-за лесных пожаров почти полностью сгорел популярный прибрежный город Малибу.

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Пэрис Хилтон
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