Умная башня для кошек и зарядный зонтик: что показали на CES 2025

2025 год открыла традиционная технологическая выставка CES, на которой ведущие производители техники со всего мира представили новые перспективные разработки. Портал The Verge рассказал о самых необычных устройствах, продемонстрированных на CES 2025.

© Nvidia

Nvidia Project Digits

Project Digits внешне напоминает маленькие ПК типа Apple Mac Mini. Машина работает на новом чипе GB10 Grace Blackwell при 128 ГБ оперативной памяти и 4 ТБ хранилища. Однако по заявлениям производителя ей хватит мощности, чтобы поддерживать работу комплексных ИИ-моделей с 200 млрд параметрами и совершать 1 квадриллион расчетов в секунду, потребляя не больше электричества, чем любой другой домашний электроприбор. Project Digits поступит в продаже у мае 2025 по цене от $3 000.

LG StandbyME 2

Новая модель портативного ТВ от LG, созданного для простоты перемещения по дому, больше не прикреплена к стенду. Производитель пока не раскрыл дату старта продаж и цену StandbyME 2, но заявил, что 27-дюймовый 1440р телевизор получит улучшенную батарею на 4 часа работы и поддержку лямки. При помощи нее экран можно подвешивать на любой удобный крюк на стене.

LG AeroCatTower

CES, как правило, больше всего радует странными устройствами. Например, AeroCatTower — автоматическим очистителем воздуха, который работает достаточно тихо, чтобы не спугнуть кошку, сидящую на нем. А после этого система повышает обдув воздуха, чтобы очищать воздух, никому не мешая. Кроме того, AeroCatTower взвешивает домашних питомцев, сидящих в корзине, и передает информацию хозяину через приложение-компаньон.

PocketBook InkPoster

Находка для тех, кто не хочет превращать телевизор в гостиной в гигантскую портретную рамку. InkPoster от PocketBook — электронный экран, предназначенный специально для картин и фотографий. Он использует более продвинутую технологию электронной бумаги, которая встречается в устройствах типа Kindle Colorsoft. Но вместо ограниченной палитры на 4 096 цветов InkPoster предлагает примерно 60 000 оттенков, а также поддержку Wi-Fi, Bluetooth и батарею, которую нужно подзаряжать всего раз в год.

LG Ultrafine

Помимо всего прочего, LG также представила Ultrafine: первый 6К-монитор, поддерживающий стандарт Thunderbolt 5. Он поддерживает скорости передачи данных до 80 Гбит/с и использует т.н. панель Nano IPS Black, порывающую 99,5% спектра Adobe RGB и 98% DCI-P3. Деталей о дате релиза и цене пока нет.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6

ThinkBook Plus Gen 6 стал одним из самых необычных ноутбуков на CES 2025 благодаря «растущему» дизайну экрана. В сложенном виде устройство выглядит как ничем не примечательный 14-дюймовый ноутбук с разрешением дисплея 2000 х 1600, но по нажатию клавиши встроенный моторчик вертикально раздвигает дисплей до 16,7 дюймов (и разрешения 2000 х 2350). Достаточно, чтобы на экране поместились два окна формата 16 х 9. ThinkBook Plus Gen 6 поступит в продажу в июне по цене $3 499.

Nvidia RTX 5090 и 5080

Nvidia наконец официально представила линейку видеокарт RTX 50. RTX 5080 ($999) и RTX 5090 ($1 999) появятся в продаже уже 30 января, а RTX 5070 ($549) и RTX 5070 Ti ($749) подоспеют в феврале. По словам производителя, новое поколение в дважды превышает показатели RTX 4090 и вовсю использует преимущества технологии DLSS 4. Каждая видеокарта линейки работает по стандарту PCIe Gen 5 и поддерживает подключение 8К-мониторов через DisplayPort 2.1b. Новинки также будут достаточно прожорливыми в плане энергии. RTX 5090 потребляет до 575 ватт — на 125 больше, чем RTX 4090. Nvidia уже рекомендует энтузиастам озаботиться покупкой блока питания на 1000 ватт.

Anker Solix Solar Beach Umbrella

Солнечные панели — эффективный способ подзаряжать электронику вдали от розетки, но портативные зарядники подобного рода не всегда бывают удобными. Anker решила подойти к проблеме радикально и встроила панели в пляжный зонтик: производитель оснастил его перовскитовыми ячейками, которые опережают по производительности кремниевые. Solix Solar Beach Umbrella выдает до 100 ватт энергии, которых хватит на зарядку смартфонов, планшетов и даже мини-холодильников. Дата релиза и цена пока неизвестны.

Умные очки Halliday

После успеха умных очков от Ray-Ban неудивительно, что другие компании начали показывать свои аналоги. Так, очки Halliday поступят в продажу в первом квартале 2025 года по цене $399-499. По задумке производителя, они будут отличаться от предложений конкурентов маленьким экраном, встроенным в оправу: 3,5-дюймовый дисплей находится в правом верхнем углу поля обзора. Отдавать очкам команды можно голосом, при помощи интерфейса в оправе или через умное кольцо с интегрированным трекпадом.