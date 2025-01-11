RTX 5090, умная башня для кошек и зарядный зонтик: что показали на CES 2025
2025 год открыла традиционная технологическая выставка CES, на которой ведущие производители техники со всего мира представили новые перспективные разработки. Портал The Verge рассказал о самых необычных устройствах, продемонстрированных на CES 2025.
Nvidia Project Digits
Project Digits внешне напоминает маленькие ПК типа Apple Mac Mini. Машина работает на новом чипе GB10 Grace Blackwell при 128 ГБ оперативной памяти и 4 ТБ хранилища. Однако по заявлениям производителя ей хватит мощности, чтобы поддерживать работу комплексных ИИ-моделей с 200 млрд параметрами и совершать 1 квадриллион расчетов в секунду, потребляя не больше электричества, чем любой другой домашний электроприбор. Project Digits поступит в продаже у мае 2025 по цене от $3 000.
LG StandbyME 2
Новая модель портативного ТВ от LG, созданного для простоты перемещения по дому, больше не прикреплена к стенду. Производитель пока не раскрыл дату старта продаж и цену StandbyME 2, но заявил, что 27-дюймовый 1440р телевизор получит улучшенную батарею на 4 часа работы и поддержку лямки. При помощи нее экран можно подвешивать на любой удобный крюк на стене.
LG AeroCatTower
CES, как правило, больше всего радует странными устройствами. Например, AeroCatTower — автоматическим очистителем воздуха, который работает достаточно тихо, чтобы не спугнуть кошку, сидящую на нем. А после этого система повышает обдув воздуха, чтобы очищать воздух, никому не мешая. Кроме того, AeroCatTower взвешивает домашних питомцев, сидящих в корзине, и передает информацию хозяину через приложение-компаньон.
PocketBook InkPoster
Находка для тех, кто не хочет превращать телевизор в гостиной в гигантскую портретную рамку. InkPoster от PocketBook — электронный экран, предназначенный специально для картин и фотографий. Он использует более продвинутую технологию электронной бумаги, которая встречается в устройствах типа Kindle Colorsoft. Но вместо ограниченной палитры на 4 096 цветов InkPoster предлагает примерно 60 000 оттенков, а также поддержку Wi-Fi, Bluetooth и батарею, которую нужно подзаряжать всего раз в год.
LG Ultrafine
Помимо всего прочего, LG также представила Ultrafine: первый 6К-монитор, поддерживающий стандарт Thunderbolt 5. Он поддерживает скорости передачи данных до 80 Гбит/с и использует т.н. панель Nano IPS Black, порывающую 99,5% спектра Adobe RGB и 98% DCI-P3. Деталей о дате релиза и цене пока нет.
Lenovo ThinkBook Plus Gen 6
ThinkBook Plus Gen 6 стал одним из самых необычных ноутбуков на CES 2025 благодаря «растущему» дизайну экрана. В сложенном виде устройство выглядит как ничем не примечательный 14-дюймовый ноутбук с разрешением дисплея 2000 х 1600, но по нажатию клавиши встроенный моторчик вертикально раздвигает дисплей до 16,7 дюймов (и разрешения 2000 х 2350). Достаточно, чтобы на экране поместились два окна формата 16 х 9. ThinkBook Plus Gen 6 поступит в продажу в июне по цене $3 499.
Nvidia RTX 5090 и 5080
Nvidia наконец официально представила линейку видеокарт RTX 50. RTX 5080 ($999) и RTX 5090 ($1 999) появятся в продаже уже 30 января, а RTX 5070 ($549) и RTX 5070 Ti ($749) подоспеют в феврале. По словам производителя, новое поколение в дважды превышает показатели RTX 4090 и вовсю использует преимущества технологии DLSS 4. Каждая видеокарта линейки работает по стандарту PCIe Gen 5 и поддерживает подключение 8К-мониторов через DisplayPort 2.1b. Новинки также будут достаточно прожорливыми в плане энергии. RTX 5090 потребляет до 575 ватт — на 125 больше, чем RTX 4090. Nvidia уже рекомендует энтузиастам озаботиться покупкой блока питания на 1000 ватт.
Anker Solix Solar Beach Umbrella
Солнечные панели — эффективный способ подзаряжать электронику вдали от розетки, но портативные зарядники подобного рода не всегда бывают удобными. Anker решила подойти к проблеме радикально и встроила панели в пляжный зонтик: производитель оснастил его перовскитовыми ячейками, которые опережают по производительности кремниевые. Solix Solar Beach Umbrella выдает до 100 ватт энергии, которых хватит на зарядку смартфонов, планшетов и даже мини-холодильников. Дата релиза и цена пока неизвестны.
Умные очки Halliday
После успеха умных очков от Ray-Ban неудивительно, что другие компании начали показывать свои аналоги. Так, очки Halliday поступят в продажу в первом квартале 2025 года по цене $399-499. По задумке производителя, они будут отличаться от предложений конкурентов маленьким экраном, встроенным в оправу: 3,5-дюймовый дисплей находится в правом верхнем углу поля обзора. Отдавать очкам команды можно голосом, при помощи интерфейса в оправе или через умное кольцо с интегрированным трекпадом.