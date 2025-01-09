В России рекордно подешевел iPhone 15 Pro

Флагманский смартфон iPhone 15 Pro за последние полгода подешевел в России на 30%. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

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iPhone 15 Pro — это компактный флагман Apple, выпущенный в 2023 году. Он стал первым смартфоном с титановым корпусом и все еще остается актуальным, не уступая по своим характеристикам последним iPhone 16 Pro.

На старте продаж iPhone 15 Pro в базовой версии с памятью на 128 ГБ предлагался за 149 тыс. руб., однако к середине 2024 года его цена снизилась до 100-120 тыс. руб., а в начале января 2025 года смартфон и вовсе предлагается от 87 тыс. руб.

Отмечается, что iPhone 15 Pro за 87 тыс. руб. можно найти на маркетплейсах, тогда как крупные ретейлеры предлагают устройство в среднем от 115 тыс. руб., а небольшие розничные магазины — от 92 тыс. руб. Таким образом, за последние полгода цена на iPhone 15 Pro в России упала примерно на 30%.

iPhone 15 Pro оснащается титановым корпусом с закругленными гранями, OLED-экраном диагональю 6,1 дюйма с динамической частотой до 120 Гц, чипом Apple A17 Pro с поддержкой ИИ-системы Apple Intelligence, тройной камерой на 48, 12 и 12 Мп, а также скоростным разъемом USB-C с поддержкой USB 3.