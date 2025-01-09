Пользователей Chrome и Firefox призвали срочно обновить браузеры

Пользователей Google Chrome и Mozilla Firefox призвали обновить браузеры, так как они получили устранение ряда опасных уязвимостей. Об этом сообщает портал ZDNet.

Пользователям Chrome рекомендуется обновить браузер до версии 31.0.6778.264/265 для Windows и macOS и до версии 131.0.6778.264 для Linux. В этом обновлении устранены четыре уязвимости безопасности, одна из которых (CVE-2025-0291) позволяет злоумышленникам удаленно запускать вредоносный код через специально созданную HTML-страницу или даже проводить атаку «отказ в обслуживании». За обнаружение этой уязвимости Google выплатила вознаграждение в размере $55 тыс.

Firefox, в свою очередь, обновился до версии 134, в которой были исправлены 11 уязвимостей безопасности. Три из них были оценены как высокорисковые. Одна из высокорисковых уязвимостей (CVE-2025-0244) затрагивает Firefox на устройствах Android и позволяет злоумышленникам подделывать адресную строку браузера, перенаправляя пользователей на опасные страницы.

Две другие уязвимости, CVE-2025-0242 и CVE-2025-0247, затрагивают как Firefox, так и почтовый клиент Mozilla Thunderbird. Они позволяют злоумышленникам читать или записывать код за пределами обычных областей памяти. При достаточных усилиях эти уязвимости могли бы быть использованы для запуска произвольного кода.