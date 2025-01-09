В России урезали расходы на разработку сетей связи 5G и 6G

На разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced и 6G в ближайшие шесть лет российские власти потратят только 2,25 миллиарда рублей, что в десять раз меньше ожиданий. Об этом со ссылкой на источники в телекоммуникационной отрасли и IT-индустрии сообщает Forbes.

В ближайшие три года в бюджете на эти цели запланировано выделение 250 миллионов рублей в год, а затем в следующие три — по 500 миллионов. Ровно столько же должно поступить разработчикам из внебюджетных источников, таким образом, общая сумма финансирования составит 4,5 миллиарда рублей.

При этом выбранные ответственными за проект НИИ радио и «Сколтех» в рамках разработанной ими дорожной карты не ожидали требований по софинансированию. При обсуждении проекта они указывали на невозможность самостоятельно привлечь деньги в объеме, сравнимом с государственными расходами.

Собеседники издания подчеркивают, что чиновники в межведомственной переписке неоднократно подтверждали, что направление полностью финансируется из бюджета, поэтому новые условия стали сюрпризом. Однако другой источник напоминает, что в 2023 и 2024 годах средства вовсе не выделялись, потому что у Минфина возникли вопросы к проекту.

Из-за сложностей со средствами проект развития сетей начали корректировать. Ведущий научный сотрудник Центра прикладной фотоники и квантовых технологий «Сколтеха» Виталий Шуб подтвердил, что программу разработки стандартов 5G Advanced и 6G в России серьезно сократили. Более того, от 6G в ней почти ничего не осталось.

В первой версии документа, разработанного по поручению президента страны Владимира Путина, говорилось, что российское оборудование связи должно вводиться в эксплуатацию уже в 2025-м, чтобы с 2028 года использовать можно было только станции связи российского производства.