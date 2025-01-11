Маск объявил новые сроки запуска беспилотных машин Tesla

Эксперты южнокорейского портала об электромобилях Electrek усомнились в очередном обещании Илона Маска запустить полноценный автопилот FSD (Full Self-Driving) на машинах Tesla уже в 2025 году.

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По мнению экспертов, Маск часто делает такие заявления и называет «фантастические» сроки. На этот раз он написал в соцсети Х, что система FSD будет запущена «где-то в 2025 году». К тому же Маск заявил, что сотрудники Tesla уже тестируют новую версию ПО, которая позволит электрокарам бренда передвигаться без участия человека.

По словам Маска, инженеры испытывают беспилотные машины в районе Bay Area в Сан-Франциско. В частности, тестирование автопилота связано с запуском роботакси Tesla Cybercab.