Apple ответила на обвинения в прослушке пользователей

В корпорации Apple рассказали, что никогда не использовали голосовой помощник Siri для сбора рекламных данных. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

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Представители IT-гиганта подчеркнули, что конфиденциальность является основополагающей частью процесса проектирования гаджетов. Поэтому Apple никогда не использовала голосовой помощник Siri для создания маркетинговых профилей и никогда не передавала данные потребителей третьим лицам в целях показа рекламы.

По словам журналистов издания The Verge, заявление Apple появилось спустя неделю после того, как компания согласилась выплатить 95 миллионов долларов пользователям, которые обвинили Siri в прослушке. Иск был подан после того, как в 2019 году газета The Guardian сообщила, что голосовые запросы Siri могут прослушивать сотрудники Apple, занимающиеся настройкой голосового ассистента.

В заявлении Apple также говорится, что Siri разработана таким образом, чтобы обрабатывать как можно больше данных силами устройства, не посылая информацию на удаленный сервер. В компании заметили, что могут обрабатывать обезличенные данные Siri, но только если пользователь согласится делиться информацией для улучшения голосового помощника.

«Мы считаем, что конфиденциальность является одним из основных прав человека, и мы продолжим неустанно концентрироваться на разработке наших продуктов и услуг для защиты этого права», — заключили в компании.

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