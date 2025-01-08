Появился робот-пылесос с рукой для уборки носков с пола

Компания Roborock представила инновационный робот-пылесос Saros Z70, оснащенный роботизированной рукой для сбора мелких предметов с пола. Это устройство способно захватывать и перемещать такие вещи, как носки и обувь, в указанное место, например, корзину для белья. Как пишет издание Tom's Guide, демонстрация предсерийного образца на CES 2025 показала впечатляющие, хотя и не безупречные, результаты.

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Saros Z70 может поднимать предметы весом до 300 граммов. На начальном этапе он будет распознавать только носки и обувь, но производитель планирует расширить функционал с помощью обновлений программного обеспечения. Встроенная камера помогает роботу точно захватывать предметы.

Помимо уникальной функции сбора мусора, Saros Z70 обладает мощным пылесосом (22 000 Па), боковой щеткой, двумя вращающимися мопами с возможностью подъема на 2,3 см для защиты ковров, и способен проходить под большинством видов мебели благодаря высоте всего 8 см. Робот также оснащен функцией видеосвязи и патрулирования, а также системой распознавания домашних животных.

Ожидается, что Saros Z70 поступит в продажу в мае-июне 2025 года по цене свыше 1000 долларов. Точная стоимость будет объявлена в апреле.