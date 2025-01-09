iPhone SE 4 и новые iPad выйдут к апрелю 2025 года

Как сообщается, Apple собирается выпустить iPhone SE 4 и новые iPad до апреля 2025 года. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, устройства ожидаются в начале весны, после выхода iOS 18.3.

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Источники предполагают, что iPhone SE 4 будет иметь дизайн, похожий на iPhone 14, с одной задней камерой и чипом A18. Ожидается, что iPad 11 получит прирост производительности за счет более быстрого процессора, возможно, A17 Pro, всё ради поддержки Apple Intelligence. В линейке также может появиться обновленный iPad Air, хотя конкретных подробностей пока мало.

Анонс этих устройств, скорее всего, состоится в марте-апреле, либо в рамках специального мероприятия, либо на видео. Предыдущие анонсы, такие как M4 iPad Pro и M2 iPad Air, происходили примерно в это время.