Xiaomi анонсировала умные гантели за $14

Xiaomi представила новый продукт в серии Mijia — умные гантели Mijia Smart Dumbbell.

© ferra.ru

Это устройство сочетает традиционные возможности силового тренинга с передовыми технологиями, предлагая интерактивный и удобный подход к тренировкам.

Основной вес гантели составляет 1 кг, но его можно увеличить до 2 кг с помощью дополнительных модулей по 0.5 кг. Гантели оснащены LED-экраном, отображающим количество подходов, длительность тренировок и сожженные калории.

© XiaomiTime

Синхронизация с приложением Mi Home позволяет пользователям выбирать программы тренировок, настраивать интенсивность и получать персонализированные отчеты о прогрессе. Также предусмотрены видеоуроки и голосовые подсказки.

Гантели работают от двух батареек AA, обеспечивающих до 177 дней автономности. Цена новинки стартует с 99 юаней ($14) в рамках краудфандинга, который начнется 8 января 2025 года на платформе Youpin. Устройство будет доступно только в Китае.