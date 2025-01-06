Археологи обнаружили в Египте гробницу врача фараона Пепи II

В Египте археологи в ходе раскопок нашли гробницу врача фараона Пепи II из эпохи Древнего царства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу египетского Министерства туризма и древностей.

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В ведомстве пояснили, что совместная франко-швейцарская археологическая миссия вела работы на юге археологического района Саккара, где находятся гробницы высокопоставленных государственных деятелей эпохи Древнего царства.

Специалисты смогли обнаружить мастабу (гробницу) из самана, принадлежащую врачу Тети Неб-Фу, отметили в министерстве.

Мужчина, уточнили в пресс-службе, жил во времена фараона Пепи II (XXIII-XXII века до нашей эры) и занимал ряд высоких постов, в частности — главного врача при дворце, жреца богини Серкет, главного дантиста и директора по лекарственным растениям.

Руководитель миссии Филипп Коломбье заметил, что гробницу разграбили, однако на стенах остались изображения и тексты, которые раскрывают новые аспекты повседневной культуры эпохи Древнего царства.