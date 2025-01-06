Пользователи сообщили о сбое в работе МТС

Пользователи МТС столкнулись с массовыми сбоями в работе оператора. Об этом свидетельствуют зафиксированные жалобы на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Согласно отчету Downdetector, проблемы наблюдаются в работе оператора, из-за чего пользователи массово жалуются на отсутствие мобильного и домашнего интернета МТС.

Первые обращения начали поступать 6 января в 10:15 по московскому времени. За два часа ресурсом Downdetector было зафиксировано более 7,7 тыс. жалоб, которые продолжают поступать от пользователей.

Чаще всего на проблемы с доступом к сети жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Нижегородской и Ленинградской областей, а также Удмуртской республики.

Также проблемы с доступом фиксируются у многих отечественных сервисов и зарубежных сервисов. Причины сбоя пока неизвестны.