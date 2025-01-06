В сеть слили фото таинственного смартфона Realme линейки GT7

В сети появились фото нового загадочного смартфона Realme из линейки GT7.

© ferra.ru

Судя по утечке, устройство станет более доступной версией флагмана GT7 Pro, сохраняя часть ключевых характеристик, но с урезанными функциями.

Как утверждает инсайдер Digital Chat Station, новый Realme GT7 сохранит топовый процессор Snapdragon 8 Elite и 6.78-дюймовый LTPO-экран с разрешением 1.5K со встроенным ультразвуковым сканером отпечатков.

Смартфон получит основную камеру на 50 Мп и ультраширокоугольный модуль на 8 Мп, но будет лишен перископического зум-объектива, который есть в GT7 Pro.

По дизайну новинка повторяет актуальные тренды — вертикальный блок камер в стиле iPhone 16 и Redmi Turbo 4. В отличие от GT7 Pro, устройство получит кольцевую вспышку сбоку.

Смартфон также сохранит мощный аккумулятор на 6500 мАч, но пока неясно, будет ли поддерживаться зарядка на 120 Вт. Вес устройства составит 218 граммов, и оно станет первой моделью серии с черным цветом корпуса.

Ожидается, что GT7 будет представлен в 2025 году и станет конкурентом других «убийц флагманов», таких как OnePlus 13R.