Китай будет раздавать гражданам деньги за покупку смартфонов

Пекин запускает новую программу субсидирования покупки электроники, стремясь стимулировать внутренний спрос на фоне растущих внешнеэкономических рисков. Программа, финансируемая за счет государственных облигаций, расширит действие уже существующей программы обмена старой техники на новую, включив в нее смартфоны, планшеты, умные часы и браслеты. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

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Об этом заявил заместитель генерального секретаря Национальной комиссии развития и реформ (NDRC) Юань Да. По его словам, для поддержки программы обмена и модернизации промышленного оборудования в 2025 году Китай значительно увеличит объем выпуска сверхдолгосрочных государственных облигаций. При распределении средств приоритет будет отдан регионам, показавшим лучшие результаты в прошлом году. Кроме того, планируется упростить процедуру получения субсидий для снижения нагрузки на предприятия и усилить контроль за использованием средств.

К концу августа правительство уже выделило 150 млрд юаней ($20,55 млрд) местным властям на субсидирование покупки бытовой техники и электромобилей. Данная мера призвана поддержать ослабленный внутренний спрос, который сдерживает экономическое восстановление Китая на фоне снижения стоимости акций и недвижимости.

Несмотря на рост розничных продаж на 4,8% в октябре (наивысший показатель с февраля), в ноябре темпы замедлились до 3%. Представитель Национального бюро статистики Фу Линхуэй объяснил это более ранним началом фестиваля «Двойной 11» (известного также как «День холостяка»), из-за чего часть покупок переместилась на октябрь. Наиболее существенное падение продаж в ноябре наблюдалось в крупнейших мегаполисах: в Пекине – 14,1%, в Шанхае – 13,5%.

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Главный экономист Nomura по Китаю Лу Тин связывает снижение потребительской активности в крупных городах со свертыванием деятельности иностранных компаний и антикоррупционной кампанией в финансовом секторе Шанхая. Он также прогнозирует меньшую эффективность программы субсидирования в этом году по сравнению с прошлым, так как повторная программа может столкнуться с меньшим количеством техники для обмена, что снижает мультипликативный эффект политики.

Пока неизвестно, какую форму приобретут новые субсидии: будет ли это денежная компенсация для покупателей или же она будет заложена в конечную стоимость продукции вендорами.