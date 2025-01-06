За какую цену Xiaomi будет продавать глобальную версию Poco X7 и X7 Pro

Инсайдер Sudhanshu1414 поделился ценами и конфигурациями памяти глобальных версий смартфонов Poco X7 и Poco X7 Pro, которые ранее дебютировали в Китае как Redmi Note 14 Pro и Redmi Turbo 4.

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Согласно утечке, Poco X7 будет доступен в двух вариантах: 8/256 ГБ за €299 и 12/512 ГБ за €349. Что касается Poco X7 Pro, он получит три конфигурации: базовую с 8/256 ГБ памяти за €369, промежуточную 12/256 ГБ за €399 и топовую 12/512 ГБ за €429.

Новинки предложат пользователям три варианта расцветки, включая черно-желтую, ставшую фирменной для серии Poco.

Младшая модель будет выполнена в минималистичном стиле, а старшая получит овальный блок камер, напоминающий дизайн iPhone 16.

Официальный анонс Poco X7 и X7 Pro запланирован на 9 января.