До конца января Open AI откроет доступ к своей новой нейросети — O3. Как сообщает «КП», по сути, она будет представлять собой искусственный разум. Издание отмечает, что разработка превосходит предыдущие поколения нейросетей, но многие предупреждают об опасности подобного прорыва.

Напомним, что еще в конце 2023 года Open AI потряс корпоративный скандал. Глава компании Сэм Альтман торопил разработчиков с запуском новой модели, тогда как коллектив выступал против, напоминая о возможных последствиях. Альтмана временно отстранили от поста, однако позже он вернулся к управлению компанией, а «революционеры» проиграли.

Одним из противников Альтмана и его решений был 26-летний программист Сучир Баладжи. Он уволился из организации и опубликовал разоблачительную статью, угрожая опубликовать еще больше информации. Месяц назад его нашли мертвым, а причиной смерти тогда назвали самоубийство. Однако недавно стало известно, что это не так: квартиру Баладжи перевернули вверх дном, а перед гибелью молодой человек сопротивлялся. К расследованию, хоть и с огромным опозданием, подключилось ФБР.

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Уже через несколько дней публике представят то, что Баладжи хотел остановить. Модель O3 до 10 января станет доступна для тестирования экспертам, а до конца января — для тех, кто купит подписку. Сама нейросеть относится к предобученным, причем обучение проводилось с подкреплением. Если прежде ИИ просто «переваривал» полученный из сети контент, то теперь он получает «вознаграждение» за хорошее усвоение материала. Разработчики создали у машины своеобразный центр удовольствия, который стимулируют за правильную работу.

Open AI признают, что O3 — не самая быстрая нейросеть в мире. Перед ответом ИИ применяет «цепочку мыслей»: машина будет рассуждать о задаче и делать несколько предварительных шагов. Это требует и больших вычислительных мощностей, и больше времени. Но заплатить пришлось не только этим — выросла стоимость запроса. Если предыдущим ИИ ответ обходился в 4 доллара, то для O3 — примерно в 1 тысячу долларов.

Тесты показывают, что это того стоит. В SWE-bench Verified О3 набрал 71,7% против 48,9% у предыдущей модели от Open AI. В Codeforces результате составил 2727 баллов против прежних 1891. В тесте ARC-AGI – 87,5%, что является в трое лучшим результатом, чем у предыдущего поколения.

Создатель теста ARC-AGI Франсуа Шолле отмечает, что O3 действительно мыслит как человек, но дается это с колоссальными затратами энергии. По его мнению, сейчас менять людей на нейросети бессмысленно, ведь человек может справиться с большинством задач за меньшие деньги. При этом эксперт не исключает, что в будущем нейросети профессионального класса подешевеют в использовании, а их труд начнет стоить дешевле человеческого.