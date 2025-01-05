Россиянам назвали признаки заражения телефона вирусом

Медленная работа телефона или компьютера может говорить о заражении устройства вирусом, заявил РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков. По его словам, об этом свидетельствуют и появившиеся неизвестные программы.

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Следите за любыми изменениями в работе устройства: медленная работа, неизвестные программы могут стать симптомами наличия вирусов, — сказал Пермяков.

Эксперт отметил, что в случае заражения на устройстве нужно запустить антивирус. При этом программа должна быть обновленной версии.

Ранее эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина заявила, что перегрев смартфона может говорить о наличии в нем вирусного программного обеспечения. По ее словам, вредоносное ПО может перегружать процессор, что приводит к резкому нагреванию устройства. Эксперт отметила, что о вирусах может свидетельствовать также снижение производительности устройства.

Она добавила, что вредоносное ПО на смартфоне может проявить себя через странные всплывающие окна и рекламу в приложениях, где раньше не наблюдалось ничего подобного. Неожиданные списания и СМС-сообщения, которые не отправлял пользователь, должны насторожить пользователя. При наличии сразу нескольких вышеперечисленных признаков необходимо проверить смартфон с использованием антивируса или обратиться к специалисту, подытожила Митрохина.