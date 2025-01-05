Ученые создали теоретическую модель, которая определила пять стран, способные пережить ядерную войну. Результаты работы ученых из Университета Отаго опубликовал новозеландский научный журнал Risk Analysis.

По оценке экспертов, в результате полномасштабной ядерной войны России с НАТО атмосфера окажется загрязнена примерно 150 тераграммами сажи. Они способны снизить глобальное производство сельхозпродукции в течение нескольких лет на 80%, а в странах северного полушария — полностью остановить его.

Что ждет Землю, если человечество внезапно вымрет?

Ученые предположили, что легче всего пережить ядерную зиму удастся государствам, расположенным на островах или полуостровных территориях. Среди них эксперты выделили Новую Зеландию, Австралию, Исландию, Вануату и Соломоновы острова. Залог их выживания лежит в возможности сохранения аграрной промышленности в условиях уменьшения количества солнечного света из-за загрязнения атмосферы.