Российские ученые нашли способ очистки пляжей Анапы от мазута

Новый метод очистки береговой линии Анапы с помощью полипропиленовой сети позволяет удалять мазут без вывоза песка, сообщил глава группы проектов развития Сколковского института науки и технологий Владимир Каляев.

Методика позволяет очистить пляжи на 100% без необходимости вывозить песок, заявил Каляев, передает РИА «Новости».

«Наше ноу-хау заключается в том, что если расстелить полипропиленовые сети, которые в основном используются для укрытия от солнца, в зоне, где есть активное движение воды, и подождать, то частицы мазута сами налипают на сеть», – пояснил исследователь.

Технология позволяет не только эффективно убрать загрязнения, но и сохранить чистоту песка. Основным преимуществом сети является то, что на нее не налипает песок, что делает ее готовой к вторичной переработке.

Пока ученые находятся на стадии выбора предприятий для работы с первыми образцами загрязненных сетей. Более 10 организаций уже выразили готовность сотрудничать и принимать сети с пляжей для переработки.

Пресс-служба Минтранса России сообщила о попадании 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов в Черное море после крушения танкеров с мазутом.

В субботу новые загрязнения мазутом были выявлены на побережье Крыма после крушения танкеров. Один из участков находится в заповеднике «Опукский», а другой – у Кыз-Аульского маяка.

Также мазутное пятно дошло и до Севастополя.