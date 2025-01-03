В Telegram добавили новые фильтры и значки верификации

Мессенджер Telegram получил первое обновление в 2025 году. Пользователи теперь могут фильтровать поиск сообщений и сканировать QR-коды. Значок верификации сможет присваивать не только Telegram, но и сторонние организации.

Мессенджер представил январское обновление с рядом новых функций.

«Мы добавили на поисковую вкладку «Чаты» дополнительные фильтры для результатов — они позволяют уточнить выдачу и просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам», — сказано в сообщении.

Кроме того, камера в приложении на Android и iOS теперь распознаёт QR-коды и открывает ссылки в выбранном браузере по умолчанию. Пользователю не нужно переключаться между приложениями.

Официальные сторонние сервисы получили право присваивать профилям пользователей и чатам дополнительные значки о подлинности.

Чтобы сторонний сервис мог предоставлять собственную верификацию другим, он должен иметь верификацию от Telegram, а также подать заявку и пройти дополнительную проверку.

По мысли разработчиков, это предотвратит мошенничество и распространение ложных сведений.

Также пользователи смогут обмениваться «коллекционными подарками» и отправлять реакции на служебные сообщения о событиях.

Ранее сообщалось, что в самом начале 2025 года в Telegram произошел масштабный сбой.