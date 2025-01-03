Найдена «грандиозная» спиральная галактика

С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба ученые из Университета Женевы открыли новую необычную галактику, которую назвали Zhúlóng — в честь китайского мифологического Огненного Дракона. Эта спиральная галактика «грандиозного дизайна» существовала уже через миллиард лет после Большого взрыва. Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

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Галактики, которые относят к типу «грандиозного дизайна», характеризуются ярко выраженными спиральными рукавами, отходящими от центрального яркого участка. Эти структуры довольно редко встречаются в ранней Вселенной и почти полностью исчезают после периода около 11,5 миллиардов лет назад.

Zhúlóng была обнаружена в рамках программы PANORAMIC, нацеленной на изучение галактик в эпоху Космической Зари — первых миллиардов лет после Большого взрыва. Галактика оказалась не только обладающей «грандиозным дизайном», но и крупной: ее диаметр составляет около 62 тысяч световых лет, а масса сопоставима с массой Млечного Пути.

Zhúlóng имеет характеристики уже зрелой системы: классическое центральное утолщение, звездообразующий диск и спиральные рукава, которые начинаются на противоположных концах галактики и охватывают всю ее структуру. В центре галактики находится массивная черная дыра, которая, судя по данным, находится в состоянии покоя. Это указывает на то, что звездообразование в ней постепенно замедляется, составляя от 20 до 155 солнечных масс в год.

«Наличие всех этих характеристик делает Zhúlóng уникальной галактикой, что подчеркивает стремительные темпы формирования и развития массивных систем в ранней Вселенной», — отмечают авторы исследования.

В настоящее время галактика Zhúlóng считается самым древним известным примером спиральной галактики, а ее открытие свидетельствует о том, что сложные галактики могли сформироваться гораздо раньше, чем предполагалось.