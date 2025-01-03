Apple Watch Series 4 пополнили список устаревших продуктов компании
Apple добавила часы Apple Watch Series 4 в список винтажных продуктов. Выпущенные в 2018 году, часы получили тогда более крупные дисплеи, тонкие ободки и более закругленные углы — серьезный редизайн Apple Watch. Эта модель также привлекла к себе внимание, когда перед запуском произошла утечка ее официальных изображений.
Продукты помечаются как «винтажные», если они вышли из продажи более пяти лет назад. Ремонт винтажных изделий возможен, но зависит от наличия запчастей. С выходом watchOS 11 часы Series 4 больше не получают обновлений программного обеспечения.
Apple также добавила 15-дюймовый MacBook Pro 2019 года в список винтажных моделей. В отличие от Series 4, MacBook Pro 2019 года по-прежнему поддерживает последнюю версию macOS.