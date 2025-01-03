Apple Watch Series 4 пополнили список устаревших продуктов компании

Apple добавила часы Apple Watch Series 4 в список винтажных продуктов. Выпущенные в 2018 году, часы получили тогда более крупные дисплеи, тонкие ободки и более закругленные углы — серьезный редизайн Apple Watch. Эта модель также привлекла к себе внимание, когда перед запуском произошла утечка ее официальных изображений.

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Продукты помечаются как «винтажные», если они вышли из продажи более пяти лет назад. Ремонт винтажных изделий возможен, но зависит от наличия запчастей. С выходом watchOS 11 часы Series 4 больше не получают обновлений программного обеспечения.

Apple также добавила 15-дюймовый MacBook Pro 2019 года в список винтажных моделей. В отличие от Series 4, MacBook Pro 2019 года по-прежнему поддерживает последнюю версию macOS.