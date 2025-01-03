На Земле можно будет увидеть комету ATLAS невооруженным глазом

На Земле можно будет увидеть комету C/2024 G3 (ATLAS) невооруженным глазом, однако перед этим она может не пережить сближение с Солнцем. Об этом рассказал РИА Новости астроном Стас Короткий.

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По словам Короткого, комета состоит из льда, и может испариться при сближении со светилом, при котором температура будет достигать нескольких тысяч градусов Цельсия. При этом он отметил, что, если комета сохранится, то с Земли ее яркость будет сравнима с яркостью Венеры. Отмечается, что лучше небесное тело будет видно жителям южного полушария, однако из северных широт разглядеть комету тоже получится.

До этого комета C/2024 S1 (ATLAS) не пережила сближения с Солнцем и разрушилась 28 октября.

14 октября научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров заявил, что комета C/2023 A3 стала видна на территории России невооруженным глазом, ее яркость была сопоставима с яркостью главной звезды в созвездии Лира — Вегой.