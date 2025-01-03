Ученые разгадали тайну «инопланетного» сигнала, полученного из космоса
Сигнал, зарегистрированный в 2022 году и получивший название FRB 20221022A, оказался загадочным радиовсплеском из далекой галактики на расстоянии 200 млн световых лет.
Считалось, что это мог быть сигнал от внеземной цивилизации, но ученые из MIT выяснили, что его источник — магнитосфера вращающегося нейтронного звезда, известной как магнетар.
Эти звезды, представляющие собой сверхплотные остатки взорвавшихся солнц, окружены мощными магнитными полями, которые в миллиарды раз сильнее земных.
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Радиовсплеск длительностью всего 2 мс возник из-за перестройки энергии в магнитосфере, что позволило сигналу достичь Земли.
Исследователи смогли точно определить место происхождения сигнала — небольшой регион диаметром около 10 000 км, что сопоставимо с расстоянием между Эдинбургом и Кейптауном.
Это открытие стало первым случаем, когда удалось так точно определить источник FRB, проливая свет на их природу.