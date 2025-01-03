Ученые разгадали тайну «инопланетного» сигнала, полученного из космоса

Сигнал, зарегистрированный в 2022 году и получивший название FRB 20221022A, оказался загадочным радиовсплеском из далекой галактики на расстоянии 200 млн световых лет.

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Считалось, что это мог быть сигнал от внеземной цивилизации, но ученые из MIT выяснили, что его источник — магнитосфера вращающегося нейтронного звезда, известной как магнетар.

Эти звезды, представляющие собой сверхплотные остатки взорвавшихся солнц, окружены мощными магнитными полями, которые в миллиарды раз сильнее земных.

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Радиовсплеск длительностью всего 2 мс возник из-за перестройки энергии в магнитосфере, что позволило сигналу достичь Земли.

Исследователи смогли точно определить место происхождения сигнала — небольшой регион диаметром около 10 000 км, что сопоставимо с расстоянием между Эдинбургом и Кейптауном.

Это открытие стало первым случаем, когда удалось так точно определить источник FRB, проливая свет на их природу.