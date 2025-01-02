Испепелит все живое: ученые выяснили, когда жизнь на Земле будет уничтожена

Все живое на Земле погибнет примерно через пять миллиардов лет. К такому выводу пришли ученые из Чикагского университета.

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Согласно данным исследователей, Солнце постепенно начнет стареть, что станет причиной начала необратимых процессов.

Яркость звезды станет стремительно расти, что приведет к увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере Земли и как следствие — к гибели растений. Без них температура на планете будет идти вверх, что закончится полным вымиранием всего живого.

— Если умрут растения, то запустится цепочка вымирания других живых организмов, которые зависят от кислорода, — передает слова руководителя исследовательской группы Р. Дж. Грэма «МедиаПоток».

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