Назван порядок действий для защиты данных при переходе по вредоносной ссылке

Выключить Wi-Fi, мобильный интернет, а также обновить пароли следует, если пользователь перешел по вредоносной или подозрительной ссылке. Об этом рассказал Руслан Пермяков — замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР (Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники). Эксперта цитирует РИА Новости.

Специалист рассказал, как предотвратить передачу данных или установку вредоносного ПО, если вы по какой-то причине перешли по вредоносной ссылке.

«Не вводите никаких данных, особенно личных или финансовых, не загружайте файлы и не устанавливайте программы, если это было предложено, а также отключите устройство от интернета (Wi-Fi и мобильные сети)», — сказал Пермяков.

Он добавил, что пароль необходимо быстро сменить. Для почты и банковских приложений нужна сложная, уникальная комбинация символов.

Хакеры начали «прикидываться» соискателями и подсовывать вредоносные ссылки

Пермяков также посоветовал проверить счета и последние операции. Следует обратиться в банк, если имеются подозрения, что данные скомпрометированы.