Магнитная буря на Земле усилилась до предпоследнего уровня мощности

Уровень мощности магнитной бури на Земле увеличился с "сильного" до "очень сильного", сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

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Степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным мониторинга космической погоды, в настоящее время поднялась до уровня G4 - "очень сильно" по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.