Названы шесть лучших смартфонов 2024 года на любой бюджет

Ведущий YouTube-канала Rozetked Максим Хорошев назвал лучшие смартфоны 2024 года в нескольких категориях.

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Лучшим бюджетным смартфоном был признан CMF Phone 1, который в среднем за 20 тыс. руб. предлагает AMOLED-экран с частотой 120 Гц, хорошую автономность, неплохой уровень производительности и отсутствие нагрева. Отличительными особенностями гаджета являются съемная крышка и возможность крепления различных аксессуаров, а недостатком — отсутствие NFC.

В категории "Лучший среднебюджетный смартфон" победил Motorola Edge 50 Neo, который также имеет название Moto S50. Устройство оснащается компактным корпусом, стильным дизайном, экраном с частотой обновления 120 Гц и тонкими рамками. Единственный минус — камеры среднего качества.

"Лучшая раскладушка" по версии Rozetked — Samsung Galaxy Z Fold SE. Однако данный смартфон является эксклюзивом для Южной Кореи, из-за чего его сложно найти и стоит он дорого.

Vivo X200 Pro Mini был признан лучшим компактным смартфоном 2024 года. Устройство оснащается 6,3-дюймовым дисплеем, чипом Mediatek Dimensity 9400 и флагманскими камерами.

Лучшим игровым смартфоном назвали OnePlus 13, который оснащен Snapdragon 8 Elite. В игре Genshin Impact устройство демонстрирует стабильные 120 FPS и низкий уровень нагрева. Среди прочего отмечается наличие защиты от воды и пыли IP68/IP69, качественные звук и вибрацию. К недостаткам отнесли камеры.

Лучшим флагманским смартфоном стал новый Honor Magic 7 Pro, получивший выделенный сканер для разблокировки по лицу, как в iPhone, и мощный процессором Snapdragon 8 Elite. Несмотря на легкий перегрев по сравнению с OnePlus 13, обладает флагманской системой камер.