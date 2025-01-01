Составлен топ-3 смартфонов для покупки в 2025 году

Редакция портала "Палач" составила подборку из трех мощных смартфонов 2024 года, которые рекомендуются к покупке в новом году.

Открывает список Realme GT6, который при цене от 53,8 тыс. руб. предлагает LTPO OLED-дисплей с динамической частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью в 6000 нит, производительный чип Snapdragon 8s Gen 3, тройную камеру на 50, 50 и 8 Мп, стереодинамики и аккумулятор на 5500 мАч.

За ним следует флагманский Honor Magic 6 Pro. При цене от 79,1 тыс. руб. смартфон может похвастаться тройной камерой на 50, 50 и 180 Мп, флагманским Snapdragon 8 Gen 3, памятью 12/512 ГБ, LTPO OLED-дисплеем, батареей на 5600 мАч и защитой по стандарту IP68.

Закрывает топ Vivo X100 Ultra, который многие блогеры называют лучшим камерофоном 2024 года. При цене от 102 тыс. руб. эта модель предлагает тройную камеру на 50, 50 и 200 Мп, LTPO OLED-дисплей и аккумулятор емкостью 5500 мАч. Однако, как отмечают эксперты, это модель для китайского рынка. При этом русский язык в китайской прошивке есть.