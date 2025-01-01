Утром 1 января на Земле началась магнитная буря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня утром, в 7 часов 58 минут по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг отметки в 5 единиц, что позволяет говорить о начале слабой магнитной бури класса G1", - написал Леус.

Синоптик прогнозирует, что усиливаться буря не станет и, вероятнее всего, прекратится "не позднее полудня".

Геомагнитное поле Земли находилось в слабо возмущенном состоянии с вечера 31 декабря. Из-за него жители некоторых регионов могли наблюдать в небе полярное сияние. По сообщениям из соцсетей, его наблюдали в Ленинградской, Псковской, Тверской и Новгородской областях, а также в Карелии.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. G1 - самые слабые, а при G5 начинаются проблемы с электросетью, перестают нормально работать спутники, ухудшается радиосвязь и самочувствие некоторых людей.