Турецкие археологи нашли древний амулет, защищающий от рака

Археологи, изучающие раскопки древнего города Антиохия Писидийская в западной части Турции, нашли необычный артефакт — магический амулет, который якобы защищает от рака.

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По информации издания Arkeonews, город был основан Антиохом I в 280 году до нашей эры. Найденный на его территории амулет представляет собой изображение краба и надписи с пожеланиями выздоровления.

Исследователи предполагают, что амулет был заказан отцом для своей больной дочери. Знаменитый античный врач Гален, занимавшийся изучением заболевания, считал, что черные вены, окружающие раковые опухоли, напоминают лапки краба. При этом само слово «рак» происходит от греческого слова «karkinos», которое переводится как «краб».

В начале декабря археологи нашли в Турции возможное место захоронения Николая Чудотворца. В ходе раскопок в церкви святого в городе Демре, расположенном в провинции Анталья, ученые извлекли из земли саркофаг.

В августе полицейский в отставке случайно наткнулся на древнеримский саркофаг возле популярного пляжа на курорте Святого Константина и Елены в Болгарии. Он заметил его недалеко от недавно достроенного отельного комплекса, который еще не начал принимать туристов.