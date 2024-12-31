Ученые показали, как звучит «ацтекский свисток смерти»

Ученые смогли показать, как звучал «ацтекский свисток смерти — звук получился очень похожим на крик умирающей женщины.

Кадры с ужасающим звучанием опубликовал канал The Action Lab.

Новую модель античного свистка создали при помощи 3D-принтера. Звук буквально вызываемо дрожь у любого слушающего.

Специалисты до сих пор не выяснили, с какой целью ацтеки могли использовать подобное приспособление, однако есть несколько необычных теорий. По одной из них свисток применяли во время процессов жертвоприношений в честь бога ветра Эхекатля.

Оригинальный инструмент был сделан «черепом», его нашли вместе со скелетом неизвестного мужчины в Мексике в конце 1990-х годов.

У свистка получается жуткий звук из-за того, что сам он по своему строения схож с анатомией человеческой гортани. Если дунуть в инструмент, то воздух как бы делится на две части, потому и создается вибрирующий звук. Пробковые шарики внутри начинают движение, тем самым искажая звук и делая его жутким, пишет информационное агенство «Кулик».

Ранее останки 37 жертв каннибалов возрастом более четырех тысяч лет обнаружили археологи в Британии.