Ученые предложили революционный метод очистки воздуха в городах

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали метод очистки городского воздуха, основанный на использовании микроводорослей. Он представлен в журнале Environmental Science & Technology.

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Речь идет о таких одноклеточных организмах, как эвглена и хлорелла. С помощью фотосинтеза они очищают воздух значительно эффективней, чем деревья. Кроме того, такие микроорганизмы способны очищать сточные воды с эффективностью до 39%. Такая вода может использоваться для технических нужд, например, для полива зеленых насаждений, мытья улиц и т.д.

Руководитель исследования профессор Сара Брайтман считает, что этот метод открывает путь к новому этапу экологической биотехнологии.

Впрочем, сама идея подключить микроорганизмы к борьбе за экологию не нова. В СМИ периодически появляются сообщения о таких исследованиях. Вопрос только в эффективности конкретной технологии. Например, в Париже испытывают установку по очистке воздуха, в которой один кубический метр микроводорослей поглощает столько же углекислого газа, сколько 100 деревьев. А созданный учеными Лилля очиститель воздуха способен обработать до 700 м3 воздуха в час.

В Гамбурге уже функционирует здание с фасадом, оборудованным фотобиореакторами, которые вырабатывают биогаз, в Китае есть проекты небоскребов, оснащенных системами очистки воздуха на основе микроводорослей.

Разрабатываются такие технологии и в России. Например, метод получения водорода из твердых коммунальных отходов с использованием водорослей предложили ученые Санкт-Петербургского госуниверситета. По их словам, добавление микроводорослей рода хлорелла на мусорные полигоны значительно ускоряет сбраживание отходов и переработку "свалочных" газов в метан. Затем из него можно получить ценный экологически чистый биоводород.