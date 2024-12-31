Космонавты с МКС пожелали россиянам мира и процветания в новом году

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с наступающим Новым годом. Видеозапись поздравления опубликована в Telegram-канале "Роскосмоса".

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Алексей Овчинин отметил, что для каждого жителя нашей страны Новый год - самый теплый, душевный и семейный праздник.

"В этот день мы желаем всем вам счастья, здоровья и успеха!", - отметил он.

Иван Вагнер пожелал всем провести праздничные дни в кругу семьи и друзей.

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По его словам, в круговороте ежедневных забот мы часто забываем, что рядом находятся любящие нас люди, которые нуждаются в заботе и внимании. Космонавт призвал творить добро, дарить счастье и улыбки окружающим.

Александр Горбунов, поздравляя с Новым годом, пожелал мира, процветания и благополучия.

Напомним, ранее главный Дед Мороз Москвы и Снегурочка по видеосвязи из Центра управления полетами поздравили с Новым годом российский экипаж МКС. Свои поздравления на орбиту также передали по видеосвязи родные и близкие космонавтов.