Ученый рассказал о вероятности северных сияний в новогоднюю ночь

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в беседе с RT рассказал о серии вспышек на Солнце.

По его словам, за сутки зарегистрировано около 30 вспышек на Солнце «среднего класса и три вспышки высшего балла Х».

«Тенденций к спаду активности пока не видно. Прогнозируются магнитные бури среднего уровня с 31 декабря на 1 января. Вероятность полярных сияний в европейской части страны — в диапазоне от 10 до 30%», — отметил Богачёв.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о новогоднем сюрпризе для москвичей.